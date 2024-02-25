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        Dilimli Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle Dilimli Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Kentte dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Şubat ayının son günlerinde bölgede hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 11 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi de tamamen buz tuttu. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu baraj gölünde seyirlik görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:40
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        Dilimli Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle Dilimli Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Kentte dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Şubat ayının son günlerinde bölgede hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 11 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi de tamamen buz tuttu. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu baraj gölünde seyirlik görüntüler oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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