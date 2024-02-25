HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle Dilimli Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Kentte dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Şubat ayının son günlerinde bölgede hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 11 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi de tamamen buz tuttu. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu baraj gölünde seyirlik görüntüler oluştu.

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