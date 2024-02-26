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        Hakkari'de 2 minibüste 13 kilo külçe altın ile 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        HAKKARİ'de durdurulan 2 minibüste yapılan aramada, 13 kilo gümrük kaçağı külçe altın ile 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrollerinde, durdurulan bir minibüste 13 kilo gümrük kaçağı külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı ele geçirildi. Külçe altınlarının piyasa değerinin 27 milyon TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan uyuşturucu sevkiyatı ihbarı alan ekipler, takip sonrası yine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 4 ayrı pet şişe içerisinde gizlenen 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:30
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        Hakkari'de 2 minibüste 13 kilo külçe altın ile 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        HAKKARİ'de durdurulan 2 minibüste yapılan aramada, 13 kilo gümrük kaçağı külçe altın ile 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrollerinde, durdurulan bir minibüste 13 kilo gümrük kaçağı külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı ele geçirildi. Külçe altınlarının piyasa değerinin 27 milyon TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan uyuşturucu sevkiyatı ihbarı alan ekipler, takip sonrası yine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 4 ayrı pet şişe içerisinde gizlenen 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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