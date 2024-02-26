Hakkari'de üniversite öğrencilerine "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi

Hakkari Müftülüğünce, kentteki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Merzan Mahallesi'ndeki yurdun konferans salonunda imam hatip Tahir Cindioğlu ve Kur'an kursu öğreticisi Zübeyde Seven tarafından verilen konferans Kur'an-ı Kerem tilavetiyle başladı.

Konferansta konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yaratılış gayesinin Allah'a ibadet etmek olduğunu, ibadetin sadece namaz, oruç, zekat ve hacdan ibaret olmadığını belirtti.

Okumayı çok önemseyen İslam dinine gönülden bağlı fertler olarak faydalı ilim öğretmeyi her şeyin üzerinde görmeleri gerektiğini aktaran Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Zira okuyan ve okuduğuyla amel eden kişi kimseye zarar vermez. Helal ve haram duyarlığına sahip olur. Kötü ve çirkin işlerden uzak kalır. Hayatını insanların mutluluğu için ne yapabilirim diye dizayn eder. Allah korkusunu içselleştirir. Kul hakkıyla Cenab-ı Allah'ın karşısına çıkmamak için gayret gösterir. Şeytanın şerri ve kötü arkadaşlardan uzaklaşmak ister. Sosyal medyayı faydalı işler için kullanır."

Fakirullahoğlu, konuşması sırasında sorduğu soruya doğru yanıt veren öğrenciye tablet hediye etti.