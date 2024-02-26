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        Yüksekova'da yürüme engelli Atasoy'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Yüksekova ilçesinde yaşayan yürüme engelli Esmanur Atasoy'a, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:41
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        Yüksekova'da yürüme engelli Atasoy'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Yüksekova ilçesinde yaşayan yürüme engelli Esmanur Atasoy'a, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Dedeler köyüne giderek Atasoy'u evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyesini verdi.

        Aydoğdu, gazetecilere, hayırseverlerin desteğiyle engellileri sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Her şartta engellilerin yanında olduklarını belirten Aydoğdu,"Engelsiz yaşam destekleri artarak devam ediyor. Engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karışlamaya çalışıyoruz. Bize destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Aydoğdu ve hayırseverlere teşekkür eden Atasoy ise cadde ve sokaklarda rahat dolaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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