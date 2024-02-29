Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için 4 metreyi bulan karla mücadele

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:29 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için 4 metreyi bulan karla mücadele
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüldü. Kar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri, ekiplerin 3 gün süren zorlu çalışmayla temizlenip açıldı.Yüksekova ilçesinde daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü'nün Çobanpınar Mezrası'nda bulunan Lider askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının daha önce yağan kar ve tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi aştığı 6 kilometrelik askeri üs bölge yolu, 3 gün süren zorlu mücadele ile yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da nikahlanan çift için "29 Şubat" tesadüf oldu
        Yüksekova'da nikahlanan çift için "29 Şubat" tesadüf oldu
        Yüksekova'da öğrenciler, tarım sınıfında eğitim görüyor
        Yüksekova'da öğrenciler, tarım sınıfında eğitim görüyor
        Hakkari'nin bir ilçesinde kış, diğerinde bahar havası
        Hakkari'nin bir ilçesinde kış, diğerinde bahar havası
        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için kura çekildi
        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için kura çekildi
        Hakkari'deki besiciler, yeni doğan kuzulara özenle bakıyor
        Hakkari'deki besiciler, yeni doğan kuzulara özenle bakıyor
        Hakkari'de yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
        Hakkari'de yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı