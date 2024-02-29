Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için 4 metreyi bulan karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüldü. Kar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri, ekiplerin 3 gün süren zorlu çalışmayla temizlenip açıldı.Yüksekova ilçesinde daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü'nün Çobanpınar Mezrası'nda bulunan Lider askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının daha önce yağan kar ve tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi aştığı 6 kilometrelik askeri üs bölge yolu, 3 gün süren zorlu mücadele ile yeniden ulaşıma açıldı.