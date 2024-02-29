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        Yüksekova'da nikahlanan çift için "29 Şubat" tesadüf oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sevilay ve Mahir Çağlar çifti, 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta nikahlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:11
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        Yüksekova'da nikahlanan çift için "29 Şubat" tesadüf oldu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sevilay ve Mahir Çağlar çifti, 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta nikahlandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru Mahir Çağlar ile Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni Sevilay (Kırmızıaltın) Çağlar çiftin nikahını, evlendirme memuru Hatice Çapa kıydı.

        Damat Çağlar, AA muhabirine, görev yaptığı sürede Sevilay Çağlar'la tanıştığını ve hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.

        Mutluluğa adım attıklarını ifade eden Çağlar, "29 Şubat tarihini özellikle tercih etmedik. Eşimle çalışma günlerimize göre belirlediğimiz bir gündü. Nikah tarihini dün aldık, bugün de evlendik. Bizim için tesadüf oldu." diye konuştu.

        Gelin Çağlar ise "Ortak bir etkinlikte Mahir ile tanıştık ve evlilik kararı aldık. 29 Şubat bizim için sürpriz oldu. Biz de bugün fark ettik." dedi.

        Nikah törenine İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan ve çiftin arkadaşları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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