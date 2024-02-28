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        Hakkari'nin bir ilçesinde kış, diğerinde bahar havası

        HAKKARİ'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Yüksekova ilçesinde soğuk etkisini sürdürürken, Derecik'te ise bahar havası yaşanıyor.Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine ise yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak şubat ayı yaşanıyor. İlçede hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, otlar da yeşermeye başladı. Kış mevsimi olmasına rağmen bahar havasının yaşandığı ilçede besiciler hayvanlarına artık meralara çıkartıp otlatırken, bölge halkı ise piknik yapıyor.Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da ise dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Yüksekovalı besici Cevdet Onat, rakımı yüksek ilçede kışın çok sert geçtiğini belirterek, "Buranın kışı hem sert, hem de uzun geçiyor. Ortalama 6 ay kış sürecini yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hayvancılık ve tarım da oldukça zorlu geçiyor. Hayvancılık bu bölgede daha masraflı oluyor. Burada kar 6 ay boyunca yerde kalabiliyor. Kasım ayının sonlarına doğru Yüksekova'nın kış mevsimi başlıyor. Derecik'te ise ocak ayında başlıyor. Şubat ayının sonu olmasına rağmen Derecik'te hayvanlar meralarda otlatılıyor. Burada otlar yeşerirken, Yüksekova'da halen dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor" diye konuştu.Derecikte pikniğe giden Rıdvan Akkurt ise Yüksekova'nın yükseklerinde 2 metreye yakın kar bulunurken, 120 kilometre uzaklıktaki Derecik ilçesinde bahar havası yaşandığını, ailesiyle birlikte sıcak havayı fırsat bilip pikniğe geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:45
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        Hakkari'nin bir ilçesinde kış, diğerinde bahar havası
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        HAKKARİ'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Yüksekova ilçesinde soğuk etkisini sürdürürken, Derecik'te ise bahar havası yaşanıyor.Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine ise yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak şubat ayı yaşanıyor. İlçede hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, otlar da yeşermeye başladı. Kış mevsimi olmasına rağmen bahar havasının yaşandığı ilçede besiciler hayvanlarına artık meralara çıkartıp otlatırken, bölge halkı ise piknik yapıyor.Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da ise dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Yüksekovalı besici Cevdet Onat, rakımı yüksek ilçede kışın çok sert geçtiğini belirterek, "Buranın kışı hem sert, hem de uzun geçiyor. Ortalama 6 ay kış sürecini yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hayvancılık ve tarım da oldukça zorlu geçiyor. Hayvancılık bu bölgede daha masraflı oluyor. Burada kar 6 ay boyunca yerde kalabiliyor. Kasım ayının sonlarına doğru Yüksekova'nın kış mevsimi başlıyor. Derecik'te ise ocak ayında başlıyor. Şubat ayının sonu olmasına rağmen Derecik'te hayvanlar meralarda otlatılıyor. Burada otlar yeşerirken, Yüksekova'da halen dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor" diye konuştu.Derecikte pikniğe giden Rıdvan Akkurt ise Yüksekova'nın yükseklerinde 2 metreye yakın kar bulunurken, 120 kilometre uzaklıktaki Derecik ilçesinde bahar havası yaşandığını, ailesiyle birlikte sıcak havayı fırsat bilip pikniğe geldiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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