Hakkari'de yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Zor anlar yaşayan sürücü ve yanındaki kişi, ekiplere teşekkür etti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne giden 2 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, şiddetli rüzgarın taşıdığı kar nedeniyle kapanan Durankaya beldesi yolunda mahsur kaldı.

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