Hakkari'de yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
Hakkari'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yolda biriken kar nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Hakkari'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yolda biriken kar nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araçtaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne giden 2 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, şiddetli rüzgarın taşıdığı kar nedeniyle kapanan Durankaya beldesi yolunda mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleyerek aracı, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla saplandığı yerden çıkardı.
Zor anlar yaşayan sürücü ve yanındaki kişi, ekiplere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.