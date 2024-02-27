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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için kura çekildi

        Hakkari'de İl Göç İdaresi, Müftülük ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) istihdam edilecek 14 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:50
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        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için kura çekildi
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        Hakkari'de İl Göç İdaresi, Müftülük ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) istihdam edilecek 14 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 3 kurumda istihdam edilecek 14 kişi, kapalı spor salonunda çekilen kurayla belirlendi.

        Kura çekimine, Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alper, İşkur, SYDV ve Müftülük personeli katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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