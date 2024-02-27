Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için kura çekildi Hakkari'de İl Göç İdaresi, Müftülük ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) istihdam edilecek 14 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:50 facebook

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