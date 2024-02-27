Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için kura çekildi
Hakkari'de İl Göç İdaresi, Müftülük ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) istihdam edilecek 14 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Hakkari'de İl Göç İdaresi, Müftülük ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) istihdam edilecek 14 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 3 kurumda istihdam edilecek 14 kişi, kapalı spor salonunda çekilen kurayla belirlendi.
Kura çekimine, Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alper, İşkur, SYDV ve Müftülük personeli katıldı.
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