Yüksekova'da dereye düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli Köyü'ndeki dereye düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Vezirli Köyünün içenden geçen Büyük Çay Deresi'nde köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, dereye düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeğe ulaştı. Kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildikten sonra köy sakinlerine teslim edildi.

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