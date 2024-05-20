Ot toplamak için çıktığı dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle kurtarıldı
HAKKARİ'de ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan Gülizar Kaya (51), askeri helikopterle kurtarıldı.
HAKKARİ'de ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan Gülizar Kaya (51), askeri helikopterle kurtarıldı.
Olay, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yıldızdere mevkisinde meydana geldi. Ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan Gülizar Kaya, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Beraberindeki akrabalarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler debisi yükselen Zap Deresini geçemeyince, Oğul köyü üzerinden dağlık bölgeye ulaşmaya çalıştı. Kanaması olan yaralı kadının dik kayalıklarda bulunması nedeniyle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından havalanan helikopter, dağın karşısındaki yüksek kesimlere çıkan askerlerin yön vermesiyle bölgeye indi. Kayalık olmasına rağmen bölgeye başarılı iniş gerçekleştiren komandolar, Kaya'yı helikopterle Fatih Kışlasına getirdi. Buradan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.
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