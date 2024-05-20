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        Ot toplamak için çıktığı dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle kurtarıldı

        HAKKARİ'de ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan Gülizar Kaya (51), askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:16 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:20
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        Ot toplamak için çıktığı dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle kurtarıldı
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        HAKKARİ'de ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan Gülizar Kaya (51), askeri helikopterle kurtarıldı.

        Olay, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yıldızdere mevkisinde meydana geldi. Ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan Gülizar Kaya, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Beraberindeki akrabalarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler debisi yükselen Zap Deresini geçemeyince, Oğul köyü üzerinden dağlık bölgeye ulaşmaya çalıştı. Kanaması olan yaralı kadının dik kayalıklarda bulunması nedeniyle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından havalanan helikopter, dağın karşısındaki yüksek kesimlere çıkan askerlerin yön vermesiyle bölgeye indi. Kayalık olmasına rağmen bölgeye başarılı iniş gerçekleştiren komandolar, Kaya'yı helikopterle Fatih Kışlasına getirdi. Buradan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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