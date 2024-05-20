Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamındaki operasyonların yüzde 100, Kaçakçılık ve Organize Suçlar kapsamındaki operasyonların yüzde 217 arttığını bildiren Çelik, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 80 kişinin yakalandığını bildirerek, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Çelik, kentte 12-18 Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre hırsızlık olayların yüzde 67, kişilere karşı işlenen olayların yüzde 12 ve trafik kazalarının yüzde 5 oranında azaldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda söz konusu tarihler arasında yaşanan olaylara ilişkin brifingler incelendi.

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