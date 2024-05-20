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        Vali Ali Çelik, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" adlı tiyatro oyununu izledi

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri tarafından sahnelenen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:13
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        Vali Ali Çelik, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" adlı tiyatro oyununu izledi
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri tarafından sahnelenen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahne alan öğrenciler, 45 dakikalık oyunda küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekti.

        Geleceğin mesleklerinden otonom sistemler, yapay zeka, uzay, yazılım ve dron mühendisliği konularını da ele alan öğrenciler, oyunun bir bölümünde de sosyal medyanın aşırı kullanımının olumsuz etkilerini anlattı.

        Oyunu izleyen Çelik, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve bu alandaki potansiyelleriyle gururlandıklarını belirtti.

        Çelik, "Ancak teknolojiyi bilinçli kullanmak, sosyal medya esiri olmamak, bol bol kitap okumak, araştırmak ve çevre sorunlarına duyarlı olmak da bir o kadar önemli. Bu tür etkinlikler, gençlerin ufuklarını genişletmek ve geleceğin dünyasına hazırlanmaları için büyük bir fırsat sunuyor. Bu güzel gösteride emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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