Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim törenine katıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş. Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürek, buradan Yüksekova Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne geçti. İki bakan burada düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na Otobüs Teslim Töreni’ne katıldı.

"Geçmişte futbol oynayan ve futbolu yakından takip eden biri olarak takımımızı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak, kadın futbolunu desteklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın çatısı altında takımlar kurarak, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmaya gayret ediyoruz. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübümüzü 2015 yılında bu amaçla kurduk. Ağrı Kadın Futbol Takımımız bu yıl 2’nci lige yükseldi. Bunun yanı sıra Sivas ve İstanbul kulüplerimizle de güzel bir ivme yakaladık. Devlet olarak, genç kızlarımızın hak ettikleri fırsatlara erişimlerini sağlamak en öncelikli görevimizdir. Hakkarili genç kızlarımız, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek güçlü bireylerdir. Onların eğitimi, sağlığı, güvenliği, ülkemiz kalkınmasının temel taşlarını oluşturur. Bu anlamda Hakkari başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında genç kızlarımızın hayallerine ulaşmalarını, potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel hedefimiz kadınların ve genç kızlarımızın, spor dahil olmak üzere hayatın her alanında daha etkin rol almalarını sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez.' Bu anlayıştan hareketle, güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarını desteklemeye devam edeceğiz. Kadın sporcularımızın başarıları sporu daha fazla kadın için, genç kızlarımız için ulaşılabilir kılacaktır. Bu anlamda kadın futbol takımlarımızın her daim yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Otobüsümüzün takımımız için hayırlı olmasını diliyorum."

'HUZUR VE İSTİKRAR GENÇLERİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARDI'

Güvenlik güçlerinin gösterdiği yoğun gayretlerin bölgeye huzur ve istikrar kazandırdığını da kaydeden Bakan Güler, "Huzur ve istikrar ortamı; sporun her alanında Hakkari’nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün pek çok branşta Hakkarili sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadırlar. Keza şehrimiz; turizmden eğitime; yeni yatırımlardan kalkınmaya kadar hemen her alanda tüm kamu kurumlarımızın büyük çabalarıyla bir şahlanış sürecine başlamıştır. Artık Hakkari spor organizasyonlarıyla, turizm potansiyeliyle, kalkınma hamleleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan, doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. En son Yüksekova’da geniş bir katılımla gerçekleştirilen 6’ncı Cilo Festivali ile geçtiğimiz günlerde farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışması (MTB Cup), bu gelişimin en somut örnekleridir. İnanıyorum ki Hakkari ve Yüksekova, önümüzdeki dönemde bu gibi organizasyonlara daha fazla ev sahipliği yapacaktır. Bu tarz etkinliklerin bölgenin gerçek potansiyelini katlayarak ortaya koyabilmesi için de bütün Hakkarili ve Yüksekovalı kardeşlerimin bu huzur ve istikrar iklimine sahip çıkması son derece önem arz ediyor. Bu vesileyle, siz sporcu kardeşlerimizi destekleyecek ve başarılarınızı sürekli kılacak yatırımların da artarak devam edeceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.