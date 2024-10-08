Hakkarili emekliler Muğla'da tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi

Hakkari Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce, "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Muğla'ya gönderilen aralarında gazilerin de bulunduğu 17 emekli, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanları gezme fırsatı buldu.

Bir haftalık gezi için Hakkari'den Muğla'ya giden emekliler, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan ve Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür eden ve tablo hediye eden emekliler, Özkan ve diğer görevlilerle kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri dolaştı.