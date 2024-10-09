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        Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin kurtarıldı

        Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:08
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        Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin kurtarıldı
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        Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari-Van kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu çatısında bir güvercinin sıkıştığını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bunun üzerine istasyona giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

        Yaralanan güvercin, Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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