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        Hakkari'de "bilim şenliği" düzenlenecek

        Hakkari Üniversitesi'nce 20-22 Ekim'de "Bilim Şenliği" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:27
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        Hakkari'de "bilim şenliği" düzenlenecek
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        Hakkari Üniversitesi'nce 20-22 Ekim'de "Bilim Şenliği" düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan'ın yürüttüğü proje kapsamında organize edilen şenlik, merkez dersliklerinde yapılacak.

        Her yaş grubundan katılımcılara bilim ve teknolojinin eğlenceli şekilde sunulacağı etkinlikler 3 gün sürecek.

        Farklı bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı atölyeler, deneyler, planetaryum gösterimi ve sergilerin yer alacağı, alanında uzman bilim insanlarının seminer vereceği şenlikle kentte bilim ve teknoloji farkındalığının artırılması hedefleniyor.

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