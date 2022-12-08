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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derecikliler geçen yıl açılan devlet hastanesiyle sağlık hizmetini ilçede alıyor

AA

Derecikliler geçen yıl açılan devlet hastanesiyle sağlık hizmetini ilçede alıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde geçen sene hizmete açılan devlet hastanesine yeni atanan uzman doktorlar ve alınan cihazlarla vatandaşlar sağlık hizmetini yaşadıkları yerde alıyor.

Şemdinli ilçesine bağlı beldeyken 2018'de ilçe statüne kavuşan Derecik'te geçen yıl ağustos ayında 30 yataklı Derecik Devlet Hastanesi hizmete açıldı.

Acil servis, 6 poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve diş bölümleri bulunan hastanede yapılan atamalarla 12'si uzman 22 doktor göreve başladı.

Daha önce kent merkezine ya da yakın ilçelere giden vatandaşlar, yeni cihazların da alındığı hastane sayesinde bulundukları yerde tedavi olma imkanına kavuştu.

- "İnsanlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Başhekim Zafer Abdullah Güdük, AA muhabirine, hastanenin açılmasıyla ilçe sakinlerinin önemli bir hizmetten faydalanmaya başladığını söyledi.

Hastanede eksik olan birimlerin de açılmasıyla sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttığını belirten Güdük, "Toplam personel sayımız 130. Tüm personelimizle vatandaşımıza sağlık hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Hastanemizde aktif olarak iki ameliyat salonu, 4 yataklı genel yoğun bakım ünitesi, acil servis, diş kliniği, tam donanımlı laboratuvar, 6 branşta da poliklinik mevcut. Röntgen ve tomografi cihazlarımız var. Bu anlamda hastalarımızın görüntüleme ihtiyaçları burada gideriliyor ve dış merkezlere başvurmalarına gerek kalmıyor. Gelecek yıl için hastanemizde yenidoğan yoğun bakımı ve hemodiyaliz merkezi projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. 3 Ekim'den itibaren ameliyathanemiz iki salonla hizmete girdi. Bu süre zarfında 63 ameliyat gerçekleştirildi." diye konuştu.

Doktor ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Güdük, şunları kaydetti:

"Bir hastamızın yüzünün gülmesi, bir hastamızın sağlık hizmeti almak için başka ilçeye gitmeye ihtiyaç duymaması bize yeter. Hastalarımız hastaneye alıştıkça, alabilecekleri hizmetleri burada gördükçe diğer ilçelere gitmiyorlar. Özellikle diş, dahiliye ve ortopedi polikliniklerimiz çok aktif çalışıyor. Acil servisimiz de aynı şekilde hastalarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hastanemiz için kısa süre önce sevindirici bir gelişme oldu. İlçemizin acil ihtiyaçlarından biri olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız aramıza katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Valimiz, Kaymakamımız ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederim. Türkiye'nin belki de en uç noktası diyebileceğimiz ilçemizde donanımlı bir hastanede hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz."

- "Daha önce Van'a, Yüksekova'ya gidiyorduk"

Vatandaşlardan Fahri Sevim de hastanenin ilçe için önemli bir hizmet olduğunu dile getirerek, "Daha önce Van'a, Yüksekova'ya gidiyorduk. Şimdi hastanemiz hizmet veriyor. Çok memnunuz. Burada herkes bizimle ilgileniyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Diş kliniğine randevu aldım. İnşallah burada tedavi olacağım." dedi.

Yusuf Şimşek ise eskiden hastaneye gitmek için yollarda zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Hastanenin açılmasıyla çok rahatladık. Başka yerlere gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi buna ihtiyaç duymuyoruz. Allah devletimizden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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