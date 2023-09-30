Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Hakkari'de tutuklandı

        Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan zanlı, Hakkari'de tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Hakkari'de tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan zanlı, Hakkari'de tutuklandı.

        Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve örgüte eleman temin ettiği iddia edilen N.A, KKTC'de yakalandı.

        Sınır dışı edilerek İstanbul'a götürülen ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen zanlı, dün çıkarıldığı hakimlikçe "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hakkari'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Hakkari'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Vali Çelik, Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı
        Vali Çelik, Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı
        Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çimşit, okul inşaatlarını inc...
        Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çimşit, okul inşaatlarını inc...
        Hakkari'de farklı suçlardan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Hakkari'de farklı suçlardan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şemdinli Devlet Hastanesi'nde afet ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Şemdinli Devlet Hastanesi'nde afet ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Hakkari'de içme suyu borusundan çıkarılan ağaç ve bitki kökleri ekipleri şa...
        Hakkari'de içme suyu borusundan çıkarılan ağaç ve bitki kökleri ekipleri şa...