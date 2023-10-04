Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusunu belediye temizlik ekibi kurtardı
Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusu, belediyenin temizlik ekibi kurtardı.
Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusu, belediyenin temizlik ekibi kurtardı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çöp kamyonuna yanaştırdıkları bir çöp konteynerinde kedi yavrularının sesini fark etti.
Ekiptekiler, çöplerin arasından çıkardıkları 4 kedi yavrusunu sütle besledi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kediler, klinikte kontrolleri yapılarak koruma altına alındı.