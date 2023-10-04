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        Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusunu belediye temizlik ekibi kurtardı

        Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusu, belediyenin temizlik ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:30
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        Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusunu belediye temizlik ekibi kurtardı
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        Hakkari'de çöp konteynerine atılan 4 kedi yavrusu, belediyenin temizlik ekibi kurtardı.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çöp kamyonuna yanaştırdıkları bir çöp konteynerinde kedi yavrularının sesini fark etti.

        Ekiptekiler, çöplerin arasından çıkardıkları 4 kedi yavrusunu sütle besledi.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kediler, klinikte kontrolleri yapılarak koruma altına alındı.

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