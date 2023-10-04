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        Çukurca'da "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:28
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        Çukurca'da "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        İlahi dinletisi ve İslamiyet'i anlatan sinevizyon gösterisiyle sona eren programa, Kaymakam Mert Kumcu, Emniyet Müdürü Adem Köpük, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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