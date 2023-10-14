Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar masa tenisi oynadı, bilek güreşi yaptı ve çuval ile halat çekme yarışması gerçekleştirdi.

        Etkinliğe katılan Kaymakamı Mert Kumcu ve Emniyet Müdürü Adem Köpük de gençlerle masa tenisi oynadı, halat çekme yarışı yaptı.

        Kumcu, hafta kapsamında düzenlenen programda aktivitelerin yapıldığını belirterek, "Bu bölge yıllar önce terörle anılan bir bölgeydi ama şu anda huzur hakim. Bölge ikinci baharını yaşıyor. Bizler de burada çok güzel bir ortamda bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çukurca'yı spor, sanat, kültür şehri haline getirmek için hep birlikte çabamız devam edecektir." diye konuştu.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        MHP Milletvekili Osmanağaoğlu, Şemdinli'de vatandaşlarla bir araya geldi
        MHP Milletvekili Osmanağaoğlu, Şemdinli'de vatandaşlarla bir araya geldi
        MHP Hakkari İl Başkanlığına Fatih Öztepe seçildi
        MHP Hakkari İl Başkanlığına Fatih Öztepe seçildi
        Hakkari'de İŞKUR'dan personel alımı için kura çekildi
        Hakkari'de İŞKUR'dan personel alımı için kura çekildi
        Hakkari ve Bitlis'te AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına...
        Hakkari ve Bitlis'te AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına...
        Hakkari'de eylem ve etkinliklere geçici süreyle yasaklandı
        Hakkari'de eylem ve etkinliklere geçici süreyle yasaklandı
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi