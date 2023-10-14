Çukurca'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar masa tenisi oynadı, bilek güreşi yaptı ve çuval ile halat çekme yarışması gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Kaymakamı Mert Kumcu ve Emniyet Müdürü Adem Köpük de gençlerle masa tenisi oynadı, halat çekme yarışı yaptı.

Kumcu, hafta kapsamında düzenlenen programda aktivitelerin yapıldığını belirterek, "Bu bölge yıllar önce terörle anılan bir bölgeydi ama şu anda huzur hakim. Bölge ikinci baharını yaşıyor. Bizler de burada çok güzel bir ortamda bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çukurca'yı spor, sanat, kültür şehri haline getirmek için hep birlikte çabamız devam edecektir." diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, sporcular ve vatandaşlar katıldı.