Hakkarili fedakar abla engelli kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor Hakkari'de yaşayan 53 yaşındaki Gül Taş, yıllardır zihinsel engelli kardeşi Aydın Taş'ın bakımlarını üstlenerek tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hakkari'de yaşayan 53 yaşındaki Gül Taş, yıllardır zihinsel engelli kardeşi Aydın Taş'ın bakımlarını üstlenerek tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Özel İdaresi'nde görevli Taş'ın 39 yaşındaki kardeşi, zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren ev işlerine yardımcı olan Gül Taş, çeşitli hastalıklardan dolayı 18 yıl önce babasını, 15 yıl önce de annesini kaybetti.

Ailenin yükünü omuzlayan ve kardeşleriyle daha çok ilgilenmeye başlayan Taş, eğitimini de aksatmayarak 2014'te Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü, 2020'de de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümünü tamamladı.

Ağabey ve diğer kardeşlerinin aile kurmalarına yardımcı olan fedakar abla, beraber yaşadığı engelli kardeşi Aydın'a hem annelik hem de babalık yapıyor.

Fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan Taş, AA muhabirine, 9 kardeşin ortancası olduğunu, en küçük kardeşi ile uzun yıllardır birlikte yaşadığını söyledi.

Ağabeyleri ve kardeşlerinin aile kurduğunu anlatan Taş, "Günümüzün tamamı birlikte geçiyor. Yatarken, kalkarken, yerken, içerken, dolaşırken... Çalışan biriyim. Karda, kışta, yazda ne olursa olsun sürekli beraberiz. İşe de beraber gidiyoruz. Aydın'ı kapalı alanda çok fazla tutamıyorum. Alışverişe, çarşı gezmelerine götürüyorum. Yemeği birlikte yapıyoruz. Zaman zaman il dışına çıkıyoruz. Her ortama götürüyorum. Aydın'ın kendisini farklı bir birey olarak görmesini istemiyorum. Çünkü çok üzülüyor." diye konuştu.

Kardeşinin müziğe, müzik aletlerine ve sanatçılara ilgi duyduğunu belirten Taş, müziğin ona çok iyi geldiğini, duygularını müziğe döktüğünü aktardı.

Kardeşi Aydın'ı fırsat buldukça il dışına götürerek gezdirdiğini ifade eden Taş, şunları kaydetti:

"Otobüs yolculuğunu çok seviyor. Elimden geldiğince dolaştırıyorum. Van'ı çok seviyor. Hakkari'de sıkıldığında Van Gölü'nü kastederek 'hadi büyük suya gidelim' diyor. Toplumda maneviyatın en zirvesini yaşadım. İnsanların duyarlılığını çok görüyorum. Aydın Rabb'imden bana mükafat, rahmetli anne, babamdan bana emanet. Mükafatımı görev biliyorum ve görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hayatla olan mücadelemizi Aydın ile birlikte kol kola veriyoruz. Elbette bizim için zor tarafları var. Severek, aşkla, isteyerek, kabullenerek yaptığımız için bu mücadeleyi zor gelmiyor, mutluluk veriyor. İnsanların da bizi görüce mutlu olduklarını görüyoruz. Sevgide engel yoktur."