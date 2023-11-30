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        Hakkari'de şehit Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu

        Hakkari'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:47
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        Hakkari'de şehit Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu
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        Hakkari'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacı İsmail Demirci Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesinin ardından program sona erdi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehidin ailesine sabır dileyerek, şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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