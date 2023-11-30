Hakkari'de şehit Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu Hakkari'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

Hakkari'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacı İsmail Demirci Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesinin ardından program sona erdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehidin ailesine sabır dileyerek, şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.