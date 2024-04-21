Hakkari'de öğrenciler bursluluk sınavında ter döktü

Sınav merkezlerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere başarı diledi, görevli personele teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki 458 salonda 8 bin 43 öğrenci, 1115 öğretmenin gözetiminde sınava katıldı.

Hakkari'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı 8 bin 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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