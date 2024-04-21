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        Hakkari'de öğrenciler bursluluk sınavında ter döktü

        Hakkari'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı 8 bin 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:48
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        Hakkari'de öğrenciler bursluluk sınavında ter döktü
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        Hakkari'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı 8 bin 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki 458 salonda 8 bin 43 öğrenci, 1115 öğretmenin gözetiminde sınava katıldı.

        Sınav merkezlerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere başarı diledi, görevli personele teşekkür etti.

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