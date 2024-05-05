AK Parti İl Başkanı Kaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaya, yerel seçimlerde ildeki 8 belediyeden 5'ini kazandıklarını söyledi.

Önceki yıllara göre oylarında artış olduğunu belirten Kaya, "Son yapılan yerel seçimde her iki vatandaştan birinin oyunu alarak yüzde 50 bandına yaklaştık. Kent genelinde bir başarı gösterdik. Bu tabloyu daha da güçlendireceğiz." dedi.

Kaya, Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek kentin ihtiyacı olan projelere ilişkin talepleri de görüştüklerini aktardı.