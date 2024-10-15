Yüksekova'da organize sanayi bölgesinin altyapı çalışmaları başlıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesinin (OSB) altyapı projesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğunda hayata geçirecek altyapı projesinin ihalesi tamamlandı.

İhalenin imzalanmasının ardından uygulanacak proje kapsamında OSB'nin yol yapımı, yağmur, içme ve atık su alt yapıları ile telekomünikasyon ve elektrik şebekelerinin yapılması planlanıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projenin ilçenin sanayi altyapısını güçlendirmek için büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki sanayi yatırımlarının hız kazanacağını ve istihdam olanaklarının artacağını ifade etti.