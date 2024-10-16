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        Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı

        Hakkari Baro Başkanlığına yeniden seçilen Ergün Canan mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:09
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        Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı
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        Hakkari Baro Başkanlığına yeniden seçilen Ergün Canan mazbatasını aldı.

        Baronun yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Adliye binasına giden Canan'a, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Fatih Çavdar tarafından mazbatası teslim etti.

        Seçimin hayırlı olmasını dileyen Canan, "Hukukun üstlüğünü benimsemiş, adaleti hayatımızın merkezine alarak yol yürümüşüz. Bugünden sonra da insan haklarını koruyup, hukukun üstünlüğünü benimseyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetim kuruluna seçilen tüm meslektaşlarımı kutluyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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