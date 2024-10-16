Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Canan, "Hukukun üstlüğünü benimsemiş, adaleti hayatımızın merkezine alarak yol yürümüşüz. Bugünden sonra da insan haklarını koruyup, hukukun üstünlüğünü benimseyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetim kuruluna seçilen tüm meslektaşlarımı kutluyorum." dedi.

Baronun yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Adliye binasına giden Canan'a, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Fatih Çavdar tarafından mazbatası teslim etti.

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