Hakkari'de "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Muhammed Selim Seven Konferans Salonu'nda düzenlenen programda İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Enes İncin ve Sosyal Çalışmacı Melike Gönder, katılımcılara psikolojik uyum, stresle başa çıkma yöntemleri, öfke kontrolü ve doğru iletişim konularında bilgi verdi.

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