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        Hakkari'de "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi

        Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında kurum personeline yönelik "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:31
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        Hakkari'de "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi
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        Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında kurum personeline yönelik "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Muhammed Selim Seven Konferans Salonu'nda düzenlenen programda İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Enes İncin ve Sosyal Çalışmacı Melike Gönder, katılımcılara psikolojik uyum, stresle başa çıkma yöntemleri, öfke kontrolü ve doğru iletişim konularında bilgi verdi.

        Akademik ve idari personelin katıldığı program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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