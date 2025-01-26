Hakkari Valisi Çelik, amatör lig maçını izledi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Zapspor ile Batman Kayraspor maçını izledi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Zapspor ile Batman Kayraspor maçını izledi.
Bölgesel Amatör Ligi'nin 14. haftasında Hakkari Zapspor ile Batman Kayraspor takımları karşılaştı.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmayı Vali Çelik, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım izledi.
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