Hakkari Valisi Çelik, amatör lig maçını izledi

Karşılaşmayı Vali Çelik, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım izledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Zapspor ile Batman Kayraspor maçını izledi.

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