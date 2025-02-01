Hakkari'de "Karagöz ve Hacivat" oyunu sahnelendi
Hakkari'de Güleryüz Tiyatro Engelliler Derneği grubunca, "Karagöz ve Hacivat" oyunu sahnelendi.
Hakkari'de Güleryüz Tiyatro Engelliler Derneği grubunca, "Karagöz ve Hacivat" oyunu sahnelendi.
Hakkari Üniversitesi Konferans Salonunda 6 kişilik grup tarafından sahnelenen oyun, 80 dakika sürdü.
Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.
Dernek Başkanı Erdi Şahar, 2016'dan beri Türkiye genelinde faaliyet yaptıklarını söyledi.
Yaptıkları çalışmalarla engellilerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını belirten Şahar, şunları kaydetti:
"Hakkari'de üniversitemizin desteğiyle Karagöz ve Hacivat oyununu sahneledik. Etkinliğin ardından engelli iki vatandaşımıza akülü sandalye verdik. Sandalyelerin temimi konusunda yardımcı olan hayırsever iş insanlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra da ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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