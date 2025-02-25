Hakkari'de öğretmenlere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğretmenlere siber suçlarla mücadele eğitimi verdi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla Halk Eğitimi Merkezinde eğitim programı düzenlendi.

Programda, siber farkındalık, siber zorbalık, yasa dışı bahis, dijital oyun bağımlılığı, dijital okuryazarlık, mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve siber suçlarla ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor.