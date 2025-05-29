Yüksekova'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaymakam Mustafa Akın ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Yiğit, yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenmenin hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu belirten Yiğit, "Hayat boyu öğrenme, bireyin kendini geliştirme arzusunun ve toplumsal dayanışmanın temelidir. Yıl boyunca açtığımız kurslarla binlerce kursiyerimize mesleki, sanatsal ve kişisel gelişim alanlarında katkı sunduk. Kadınlarımızı üretime dahil ettik, gençlerimize yeni beceriler kazandırdık, kültürel değerlerimizi yaşattık." dedi.

Programa, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yıldırım Öztepe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.