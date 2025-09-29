Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kilo 17 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 312 gram esrar ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.