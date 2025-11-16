Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:14
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

        Merzan Şehir Stadı'nda zaman zaman etkili olan kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Chioma Olise ve 45. dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 üstün tamamladı.

        Hakkarigücü, Elif Kesgin'in 72. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi: 1-2.

        Maçın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

