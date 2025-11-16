Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Maçın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Merzan Şehir Stadı'nda zaman zaman etkili olan kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Chioma Olise ve 45. dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 üstün tamamladı.

