Hakkari'de bir evin mutfak kısmı çöktü

"Çökme sırasında çocuklarımı alarak dışarı çıktım. Çok korktuk. Mutfak bölümünü kullanamıyoruz. Kirada oturuyoruz. Eşim geçici işlerde çalışarak geçimimizi sağlıyor. Zor durumdayız. Bazı mutfak eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Yardımseverlerden destek bekliyoruz."

Merkeze bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde tek katlı evin mutfak kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.