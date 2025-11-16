Hakkari'de bir evin mutfak kısmı çöktü
Hakkari'de toprak damlı evin mutfak kısmında çökme meydana geldi.
Merkeze bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde tek katlı evin mutfak kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı çökme sonucu evde hasar oluştu.
Anne Rahime Aktaş, gazetecilere, kirada kaldıkları evde 7 kişinin yaşadığını söyledi.
Evdeyken çökmenin yaşandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Çökme sırasında çocuklarımı alarak dışarı çıktım. Çok korktuk. Mutfak bölümünü kullanamıyoruz. Kirada oturuyoruz. Eşim geçici işlerde çalışarak geçimimizi sağlıyor. Zor durumdayız. Bazı mutfak eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Yardımseverlerden destek bekliyoruz."
