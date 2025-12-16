Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:50
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi iş birliğiyle Keçili Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte organik beslenmenin önemine dikkat çekildi.

        Öğrencilere yörede üretilen bal, yoğurt, pekmez, peynir, süt, yumurta ile elma, üzüm ve erik kurusu ikram edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Burcu Atalay, kahvaltı kültürü ve gıda hijyeni konusunda öğrencileri bilgilendirdi, polis ekipleri de öğrencilere hikaye kitapları hediye etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, AA muhabirine, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        İnan, "Çocukların doğal ürünleri tercih etmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için gıda mühendisimiz eşliğinde hem tanıtım yaptık hem de eğitim verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

