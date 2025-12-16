Yüksekova'da Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi iş birliğiyle Keçili Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte organik beslenmenin önemine dikkat çekildi.

Öğrencilere yörede üretilen bal, yoğurt, pekmez, peynir, süt, yumurta ile elma, üzüm ve erik kurusu ikram edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Burcu Atalay, kahvaltı kültürü ve gıda hijyeni konusunda öğrencileri bilgilendirdi, polis ekipleri de öğrencilere hikaye kitapları hediye etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, AA muhabirine, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İnan, "Çocukların doğal ürünleri tercih etmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için gıda mühendisimiz eşliğinde hem tanıtım yaptık hem de eğitim verdik." dedi.