Hakkari Devlet Hastanesi'nde son teknoloji MR cihazı hizmete sunuldu
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hastaneyi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hizmete alınan cihazın bulunduğu bölümde incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili personelden bilgi alan Çelik, bu alandaki yatırımların vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.
Çelik, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
