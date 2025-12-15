Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Devlet Hastanesi'nde son teknoloji MR cihazı hizmete sunuldu

        Hakkari Devlet Hastanesinde son teknoloji MR cihazı hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:35 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Devlet Hastanesi'nde son teknoloji MR cihazı hizmete sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Devlet Hastanesinde son teknoloji MR cihazı hizmete sunuldu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hastaneyi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hizmete alınan cihazın bulunduğu bölümde incelemelerde bulundu.

        Çalışmalarla ilgili personelden bilgi alan Çelik, bu alandaki yatırımların vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

        Çelik, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        "Elmacı Dede" Hakkari'deki askerlere elma ve mandalina getirdi
        "Elmacı Dede" Hakkari'deki askerlere elma ve mandalina getirdi
        İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
        Hakkari'ye tahsis edilen 40 araç ve 5 ambulans törenle hizmete alındı
        Hakkari'ye tahsis edilen 40 araç ve 5 ambulans törenle hizmete alındı
        Hakkari'de içme suyu sorunu yeni projelerle çözüme kavuşturuluyor
        Hakkari'de içme suyu sorunu yeni projelerle çözüme kavuşturuluyor
        Hakkari Kadın Judo Takımı Türkiye üçüncüsü oldu
        Hakkari Kadın Judo Takımı Türkiye üçüncüsü oldu
        Hakkari'de öğrenciler, ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlanıyor
        Hakkari'de öğrenciler, ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlanıyor