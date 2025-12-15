Hakkari'ye tahsis edilen 40 araç ve 5 ambulans törenle hizmete alındı

Hakkari'de emniyet ve jandarma teşkilatı ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 40 yeni araç ile 5 ambulans düzenlenen törenle teslim edildi.

Araçların teslim edilmesi için Fatih Kışlası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu coğrafi yapısı nedeniyle zorlu bir bölge olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında araçların temin edildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"40 araçtan 24 tanesinin Emniyet Müdürlüğümüze, 16'sının da Jandarma Komutanlığımıza tahsisi gerçekleştirildi. Burada iki temel nokta var. Birincisi bu araçlar, kentimizin 133 köyünde, her noktasında, mahallesinde, sokağında başına bir sıkıntı gelen ve devletimizin anında ulaşılması gereken vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Güvenlik ve asayiş hizmetlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi için şehir merkezlerinde ortalama 6 dakika, kırsal alanda da yaklaşık 11-15 dakikayı bulabilen intikal süresi daha da kısalacak. Artık asayiş ve trafik ekiplerimizin tamamı bu tür hizmet araçlarına kavuşmuş olacak."