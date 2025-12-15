Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'ye tahsis edilen 40 araç ve 5 ambulans törenle hizmete alındı

        Hakkari'de emniyet ve jandarma teşkilatı ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 40 yeni araç ile 5 ambulans düzenlenen törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:45
        Hakkari'ye tahsis edilen 40 araç ve 5 ambulans törenle hizmete alındı
        Araçların teslim edilmesi için Fatih Kışlası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu coğrafi yapısı nedeniyle zorlu bir bölge olduğunu söyledi.

        İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında araçların temin edildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "40 araçtan 24 tanesinin Emniyet Müdürlüğümüze, 16'sının da Jandarma Komutanlığımıza tahsisi gerçekleştirildi. Burada iki temel nokta var. Birincisi bu araçlar, kentimizin 133 köyünde, her noktasında, mahallesinde, sokağında başına bir sıkıntı gelen ve devletimizin anında ulaşılması gereken vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Güvenlik ve asayiş hizmetlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi için şehir merkezlerinde ortalama 6 dakika, kırsal alanda da yaklaşık 11-15 dakikayı bulabilen intikal süresi daha da kısalacak. Artık asayiş ve trafik ekiplerimizin tamamı bu tür hizmet araçlarına kavuşmuş olacak."

        Bu araçların yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 5 ambulansı da hizmete aldıklarını ifade eden Çelik, "Bunlarla birlikte toplamda 78 ambulansımız vatandaşımıza hizmet vermeye devam edecek. Hayırlı olsun. Önemli olan günlük hizmeti yürütürken etkinliği artırabilmek. Mehmetçiğimiz başta olmak üzere jandarmamıza, emniyetimize ve sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından araçların anahtarları görevlilere teslim edildi.

        Araçların görev yerlerine gitmesiyle son bulan törene vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, jandarma, emniyet ve sağlık personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

