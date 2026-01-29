Habertürk
        Hakkari'de 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:07
        Hakkari'de 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ilçede bir minibüste arama yapan ekipler, taban kısmına gizlenmiş 36 parça halinde 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

