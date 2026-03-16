Hakkari'de sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Altınsu köyünde etkili olan sağanak dolayısıyla yaşanan heyelanda, çamur ve toprak yığını, evlerin arasından aşağı kaydı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı. Heyelanın meydana geldiği noktada bazı mahalle sakinleri tedbir amaçlı dışarıya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.