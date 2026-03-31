Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ikna çalışması sonucu teslim oldu
Hakkari'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
"5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Irak'ta olduğu belirlenen Ç.Ş.'nin, Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yapılan çalışma sonucunda ikna edilerek teslim olması sağlandı.
Üzümlü Sınır Kapısı'nda teslim olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
