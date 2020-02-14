Kaymakam Güven’den öğrencilere ziyaret

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Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Şemdinli Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek moral verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güven, daha sonra kütüphaneden ayrıldı.

Kaymakam Güven, öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

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