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        Hakkari'de okullar arası halk oyunları yarışması düzenlendi

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Hakkari'de okullar arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:38
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        Hakkari'de okullar arası halk oyunları yarışması düzenlendi
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        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Hakkari'de okullar arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

        Hakkari Kapalı Spor Salonunda yapılan etkinlikte, il genelinde 13 okul minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yarıştı.

        Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Halk Oyunları Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, yarışmayı 2024 faaliyet programı kapsamında yaptıklarını belirtti.

        Zerek, "Elbetteki halk kültürü yarıştırılamaz, halk oyunları da yarıştırılamaz. Çünkü halk kültürü toplumların yüzyıllık tarihi serüveninde yaşayagelen bir olgudur. Bu kültürün yaşatılması için bu yarışmalara ihtiyaç var. Bugün Hakkari için çok önemli bir gün çünkü bugün bu yarışmada kentte doğup büyümüş insanlar hakem olarak görev yapıyor. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ben yarışmalara katılan bütün takımlara, hocalarına ve hakemlere teşekkür ederim. Bugün dereceye giren takımlar kentimizi bölgede daha sonra ise Türkiye şampiyonasında temsil edecek." diye konuştu.

        Yarışmayı Hakkari Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda vatandaş izledi.

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