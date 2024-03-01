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        Hakkari kırsalından toplanan 500 bitki türü kayıt altına alındı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre, kırsalda yürüttüğü çalışmalar sonucu ilde görülen 500 bitki türünü kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:10
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        Hakkari kırsalından toplanan 500 bitki türü kayıt altına alındı
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        SAYİM HARMANCI - Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre, kırsalda yürüttüğü çalışmalar sonucu ilde görülen 500 bitki türünü kayıt altına aldı.

        Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde görevli Mükemre, ilin bitki çeşitliliğinin ortaya çıkarılması amacıyla üniversitenin de desteğiyle 2020-2023 yıllarında çalışma yürüttü.

        Bu süreçte kent merkezi ve ilçelerde yaptığı saha araştırmalarında 3 bin 200 bitki örneği toplayan Mükemre, bunları laboratuvar ortamında inceledi.

        Topladığı örneklerden 500'ünün ilde ilk kez görüldüğünü belirleyen Mükemre, bu türleri kayıt altına alarak örnekleri de üniversite bünyesindeki herbaryum merkezinde (kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) koruma altına aldı.

        - "Hakkari florasının bitki çeşitliliği 1600'ü aşmış durumda"

        Mükemre, AA muhabirine, Hakkari'nin bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer aldığını söyledi.

        Bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bakir coğrafyalardan biri olduğunu anlatan Mükemre, "2020'ye kadar yapılan araştırmalarda Hakkari'de keşfedilen türlerin sayısı 1169'du. Bunlardan 95'i endemikti. 2020-2023 yılları arasında arazide yürüttüğüm çalışmalarda 3 bin 200 bitki örneği topladım. Bu sayede Hakkari florasına 500 tür daha eklendi. Kentin florasındaki bitki çeşitliliği 1600'ü aşmış durumda. Endemik türler de bu çalışmalar sonucunda 197'ye çıktı. Bunun yanında 43 de nadir tür tespit ettik." dedi.

        Mükemre, bölgede detaylı çalışmalar yapılmadığı için bitki sayısının düşük kaldığını belirterek şunları kaydetti:

        "Saha çalışmalarımızı artırdıkça bu türlerin artacağını düşünüyorum. Kentin genelinde çalışıyoruz. Çeşitli bitkiler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Araziye de ekip olarak çıkıyoruz. Herkes kendi alanıyla ilgili çalışma yürütüyor. Arazilere daha sık çıkmamız gerekiyor. Bir bitki için defalarca sahaya çıktığımız oluyor. Burada farklı habitat olduğu için dikkat çekici bitkiler de çıkıyor. Bitkilerden örnek alıp kurutuyoruz. Laboratuvar ortamında teşhis işlemi yapıyoruz. Burada bitkilerin morfolojik özelliklerini araştırıyoruz. Bunu mikroskopla yapıyoruz. Yeni tür buluyorsak uluslararası hakemli bir dergiye gönderiyoruz. Kentimizde yeni türlerin çıkma ihtimali çok yüksek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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