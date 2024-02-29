Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı

İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kapanan Çobanpınar köyü yakınındaki Lider Tepe ve Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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