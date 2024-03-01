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        Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi

        Hakkari'de polis ekipleri, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi, trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:22
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        Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi
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        Hakkari'de polis ekipleri, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi, trafik eğitimi verdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda emniyet kemeri ve trafik kuralları denetimi gerçekleştirildi.

        "Sıra Arkadaşım Polis Projesi" kapsamında Üzümcü Köyü İlkokuluna giden polisler, meslek tanıtımı ve kitap okuma etkinliği yaptı, "kanka polis" ile öğrencilerin güzel zaman geçirmesini sağladı.

        Yüksekova ilçesinde de Papatya Anaokulu'nu ziyaret eden ekipler, "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde 55 öğrenciye, trafik ışıkları, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçme kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli oyun alanları konularında bilgilendirmede bulundu.

        Ekipler, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda bulunan 50 öğrenciye de trafik eğitimi verdi.

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