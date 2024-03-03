Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de çocuklar, "Z tayfa" tiyatro oyunuyla eğlendi

        Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de çocuklar, "Z tayfa" tiyatro oyunuyla eğlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü.

        Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda müzik eşliğinde eğlendi.

        Grup sorumlusu Orhan Danışman, 12 kişilik grupla kentleri gezerek çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

        Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbide 1 gol var!
        Derbide 1 gol var!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Hakkari'de okullar arası halk oyunları yarışması düzenlendi
        Hakkari'de okullar arası halk oyunları yarışması düzenlendi
        Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi
        Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi
        Vali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Vali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Hakkari kırsalından toplanan 500 bitki türü kayıt altına alındı
        Hakkari kırsalından toplanan 500 bitki türü kayıt altına alındı
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
        Yüksekova'da dereye düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Yüksekova'da dereye düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı