Hakkari'de çocuklar, "Z tayfa" tiyatro oyunuyla eğlendi
Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.
Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.
Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü.
Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda müzik eşliğinde eğlendi.
Grup sorumlusu Orhan Danışman, 12 kişilik grupla kentleri gezerek çocukları eğlendirdiklerini söyledi.
Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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