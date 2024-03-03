Hakkari'de çocuklar, "Z tayfa" tiyatro oyunuyla eğlendi

Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

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