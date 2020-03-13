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Yüksekova’da korona virüs denetimi başladı

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları doğrultusunda oluşturulan denetim ekipleri tarafından, ilçedeki eczane ve marketler denetledi.

Yüksekova’da korona virüs denetimi başladı

– Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın talimatları doğrultusunda oluşturulan denetim ekipleri tarafından, ilçedeki eczane ve marketler denetledi.
Türkiye’de korona virüs vakasının bulunması ile birlikte maske ve hijyen ürün fiyatlarının artmasından dolayı; Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramac’nın talimatlarıyla; İlçe Sağlık Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personellerden oluşturulan denetim ekibi oluşturularak söz konusu ekip, ilçede bulunan eczane ve marketleri denetledi. Denetimlerde maske, kolonya, dezenfekte hijyen ürünleri ve gıda fiyatları tek tek incelenerek, fatura geliş fiyatları ile satış arasındaki fark göz önünde bulunduruldu ve yapılan çalışmanın tamamı tutanak altına alındı. Söz konusu çalışmada fahiş fiyat uygulamasının tespit edildiği iş yeri ile ilgili de işlem yapıldı.
Yapılan kapsamlı çalışma ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Bilindiği üzere ülkemiz son günlerde korona virüs ile ilgili ciddi bir çalışma içerisinde. Daha öncesinde sınır kapılarımızda tedbirler almıştık ve şimdi de her alanda ciddi bir denetim yapmaya başladık. Esnafımızın bu hususta ortaya çıkabilecek, fahiş fiyat ve haksız kazanç doğurabilecek uygulamalarının önüne geçmek adına; bakanlıklarımızın da talimatıyla ilçemizde bir takım denetlemeler yapmaktayız. Bu sadece bizim ilçemizde değil. Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde denetimler yapılmaktadır. Bununla ilgili biz de tüm ekiplerimize talimatlar verdik. Bu günden itibaren düzenli ve rutin bir şekilde denetimlerimiz olacaktır. Bu kapsamda haksız kazanç elde etmeye çalışanlar, vatandaşlarımıza gereksiz fahiş fiyat uygulamaları yapanlara kanun ve hukuk çerçevesinde gerekli cezalar uygulayacağız. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin ve dünya’nın içerisinden geçtiği süreç kolay bir süreç değil. Herkesin vicdanla hareket etmesi gerektiği bir süreçtir. Sorumluluk sahibi olması gerektiği bir süreçtir. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Eğer bu hususta farklı bir uygulama tespit edilirse, sorumlular hakkında gerekli cezai işlemi de hiç tereddüt etmeden uygulayacağız. Çünkü burada kamu sağlığı ve kamu güveliği söz konusu bu durumdan faydalanmak isteyenlere kesinlikle göz açtırmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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