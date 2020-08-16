Hakkari'de ilaçlama seferberliği

Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğünün, vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla başlattığı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi ve mücavir alanlarda ilaçlama çalışmaları başlatan Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda haşere oluşumlarını engellemeyi amaçlıyor. Şehrin birçok noktasındaki rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere metruk yapılar, cami bahçeleri, yeşil ve sulak alanlar, park ve bahçeler ile piknik ve mesire alanlarını ilaçlayan ekipler, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

İlaçlama çalışmalarını takdirle karşılayan vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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